Le début de saison de Manchester United est particulièrement raté. Seulement dix-huitième de Premier League et relégable avec 8 points en 10 matches, le club basé à Old Trafford va devoir vite relever la tête. Pour y parvenir, les dirigeants ont décidé de limoger Michael Carrick afin de nommer l’expérimenté coach argentin Mauricio Pochettino. Arrivé des États-Unis où il entraînait la sélection, le technicien de 54 ans va devoir relancer la machine.

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Découvrant un effectif limité défensivement avec la troisième pire défense du Royaume (19 buts concédés) à égalité avec Coventry, l’ancien entraîneur de Tottenham, du Paris Saint-Germain et de Chelsea va devoir trouver une solution pour stopper l’hémorragie. Alors que dans l’axe Matthijs de Ligt et Lisandro Martínez sont sujets aux blessures et qu’Harry Maguire est à l’infirmerie tandis que Luke Shaw connaît le même sort côté gauche, un renfort ne serait pas du luxe.

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MU sur Calvin Bassey

Selon les informations de The Telegraph, Manchester United aurait ciblé Calvin Bassey (26 ans) comme un renfort intéressant pour cet hiver. Joueur établi de Premier League, le Nigérian brille du côté de Fulham depuis son arrivée en 2023. Il affiche 10 titularisations cette saison et n’a pas manqué la moindre minute en championnat. Capitaine des Cottagers, il a disputé l’ensemble des rencontres dans l’axe, mais il peut aussi officier comme latéral gauche.

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Une polyvalence appréciée par les Red Devils, d’autant que Mauricio Pochettino veut améliorer sa défense en priorité. Calvin Bassey, dont le contrat s’achève à l’été 2027, dispose d’une option de prolongation de 12 mois. Fulham veut le prolonger, mais les Red Devils ont des arguments pour convaincre un défenseur rapide et capable de combler le déficit de vitesse de sa base arrière. Si Fulham ne parvient pas à convaincre Calvin Bassey, une offre hivernale intéressante de Manchester United pourrait faire réfléchir les Cottagers.