Nice : Pantaloni annonce que Boudaoui va rester

Olivier Pantaloni a annoncé ce jeudi en conférence de presse qu’Hicham Boudaoui ne quitterait finalement pas l’OGC Nice. Alors que le milieu algérien avait notamment trouvé un accord avec Al-Ittihad, son entraîneur considère désormais son départ comme abandonné. « Ça ne s’est pas fait. Aujourd’hui, il sera avec nous, il est prêt à se repréparer pour faire partie de notre groupe, toute idée de départ a été abandonnée. Dès la semaine prochaine, il intégrera le groupe », a expliqué le technicien niçois à deux jours de la réception du Mans en Ligue 1. Pantaloni n’attend d’ailleurs plus de départ dans son effectif, même s’il rappelle que certains marchés, notamment en Turquie et en Arabie saoudite, restent encore ouverts.

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Pourtant, le dossier Boudaoui n’est peut-être pas totalement refermé. Selon nos informations, l’AS Monaco est toujours en discussions avec le joueur de 26 ans et travaille actuellement sur une arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat. En fin de contrat avec Nice dans un an, l’international algérien pourrait rejoindre le club de la Principauté en qualité de joker, comme l’autorise le règlement de Ligue 1 malgré la fermeture du mercato. Monaco souhaite continuer de faire évoluer son effectif après le départ de Thilo Kehrer à l’Ajax, le prêt de Yann Lienard au Cercle Bruges et le possible transfert de Golovin en Russie.