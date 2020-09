BL : Dortmund étrille Gladbach pour sa reprise

Pour le compte de cette 1ère journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund accueillait dans son Signal Iduna Park le Borussia Monchengladbach. Pour cette première grosse opposition de la saison, Lucien Favre alignait dans son onze titulaire ses recrues Jude Bellingham, et l’ancien parisien Thomas Meunier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans cette rencontre, les joueurs de la Ruhr ne voulaient pas perdre de temps. Rapidement dominateurs, ces derniers devaient néanmoins attendre la demi-heure de jeu pour ouvrir le score d'une très belle frappe par l'intermédiaire de Giovanni Reyna, bien servi par la recrue Jude Bellingham (35e).

La suite après cette publicité

La machine était lancée et à l'heure de jeu ce même Reyna s'effondrait dans la surface, mais l'arbitre lui demandait de se relever, avant d'une nouvelle changer d'avis et d'accorder un penalty aux locaux après visionnage de la vidéo. Erling Haaland ne tremblait pas et ouvrait son compteur cette saison (54e). Les visiteurs tentaient de réagir mais n'étaient pas vernis dans ce match. Après avoir accordé un penalty à ces derniers, l'arbitre de la rencontre annulait celui-ci pour un hors-jeu (60e). Quinze minutes passaient et le Norvégien voyait double, sur ce beau service de Sancho, qu'il propulsait dans le fond des filets (77e). Une nouvelle réalisation pour la pépite norvégienne qui permettait aux Marsupiaux de remporter leur premier rendez-vous de la plus belle des manières (3-0).

Retrouvez le classement de Bundesliga ici.