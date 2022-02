Bundesliga : Dortmund cale à Augsbourg

Le Bayern Munich (1er) et le Bayer Leverkusen (3e) ont remporté leurs duels face à Francfort et Arminia Bieldefield plus tôt ce week-end, ce qui obligeait le Borussia Dortmund (2e) à prendre les trois points ce dimanche si les Marsupiaux souhaitaient continuer à courir derrière le Bayern plutôt que d'être à la lutte avec le Bayer. Les hommes de Marco Rose se déplaçaient dans le sud de l'Allemagne pour y défier Augsburg (16e), à la recherche d'une victoire pour se donner de l'air au classement. Lors des dix dernières confrontations entre les deux équipes, les Jaunes et Noirs s'étaient imposés 6 fois face au club de Bavière (2 défaites et 2 nuls), cependant les pensionnaires de la WWK Arena avaient remporté deux des trois dernières confrontations dans leur stade face au BVB.

La suite après cette publicité

Privé d'Erling Haaland et de Marco Reus, l'entraineur allemand du Borussia pouvait tout de même compter sur sa pépite Jude Bellingham ou encore sur le Hollandais Donyell Malen tandis que son homologue alignait son attaquant Michael Gregoritsch seul en pointe, soutenu par la pépite américaine débarquée cet hiver, Ricardo Pepi. Après un début de match où il a dominé, le Borussia a ouvert le score grâce à un but de Thorgan Hazard (35e). Malgré cette légère domination, notamment dans la possession, le Borussia s'est fait rejoindre au score dans le dernier quart d'heure sur un but de Noah Sarenren-Bazee (78e), entré en jeu seulement quelques minutes plus tôt. Dortmund fait la mauvaise opération du weekend en Bundesliga et ne se rassure pas après son élimination en Europa League cette semaine. Augsburg passe 15e grâce à une meilleure différence de but que le Hertha Berlin.