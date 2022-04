Russie : le Zénith sacré pour la quatrième année consécutive

Vainqueur du Lokomotiv Moscou (3-1) lors de la 27e journée de Premier League, le Zénith Saint-Pétersbourg a décroché un quatrième titre de champion de Russie consécutif. À trois journées de la fin du championnat, les troupes de Sergey Semak - qui réalise un parcours parfait depuis sa nomination en 2018 - ne peuvent plus être rejointes par le Dinamo Moscou.

La suite après cette publicité

Le club de Saint-Pétersbourg remporte le 9e titre national de son histoire, le 8e depuis 2007. Porté par Dzyuba (13 buts), Claudinho (10 buts), Azmoun (10 buts, parti à Leverkusen cet hiver) ou encore Malcom (9 buts), le vainqueur de la Supercoupe de Russie 2021 disputera la prochaine édition de la Ligue des champions.

CH4MPIONS! 🏆🏆🏆🏆



We win our 9th league title and our 4th #RPL title in a row! #4емпионы pic.twitter.com/AlhtT7ZbNM