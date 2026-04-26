Serie A : les détails du procureur sur la polémique des arbitres

Dans un communiqué, le procureur de la Fédération italienne de football, Giuseppe Chiné, s’exprime sur cette affaire, qui a vu le responsable de la désignation des arbitres, Gianluca Rocchi, faire l’objet d’une enquête pour complicité de fraude sportive. «Suite à cette plainte, et conformément aux dispositions du Code de justice sportive, une enquête sportive a été immédiatement ouverte, avec audition de toutes les personnes concernées et de celles susceptibles d’avoir connaissance des faits relatés par le plaignant. Après examen des pièces de l’enquête et des témoignages recueillis dans le bâtiment Lissone, aucun comportement disciplinaire à l’encontre d’un membre de l’AIA n’a été constaté. Conformément au Code de justice sportive en vigueur, le Parquet fédéral a donc proposé, en juillet 2025, au Procureur général des sports du CONI d’ordonner le classement de la procédure disciplinaire sportive».

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« Étant donné que, ces dernières heures, certains médias ont diffusé des informations mensongères, voire fantaisistes, sans aucun lien avec la réalité des événements, dans le seul but de protéger le travail rigoureux et opportun du Parquet fédéral de la FIGC, que j’ai l’honneur de diriger, je tiens à confirmer que, le 21 mai 2025, j’ai reçu exclusivement la plainte signée par le procureur adjoint Domenico Rocca, concernant la prétendue intervention extérieure dans la salle VAR par l’arbitre désigné Rocchi, lors du match Udinese-Parme», a expliqué Chiné.