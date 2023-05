Indice UEFA : Vincent Labrune lance un sérieux avertissement aux clubs français

La suite après cette publicité

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Renversé (1-2) sur la pelouse de West Ham, ce jeudi soir, en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence, l’AZ a offert, par la même occasion, un énorme soulagement aux clubs français. Avec cette défaite, la France est, en effet, assurée de rester 5e au coefficient UEFA devant les Pays-Bas à l’issue de la saison. Une nouvelle d’autant plus importante au regard de la nouvelle formule de la Ligue des champions. Et pour cause. En 2024-2025, quatre places (trois directes et une en tour préliminaire) seront réservées au cinquième coefficient européen, tandis que le sixième n’en aura que trois, dont deux directes.

Le football français peut remercier West Ham !

Interrogé sur ce dénouement heureux dans un entretien accordé à L’Equipe, Vincent Labrune, président de la Ligue de Football Professionnel, n’a pas caché sa satisfaction, avouant qu’un scénario catastrophe avait été évité. «Le pire était possible et finalement ça se termine bien. On fera passer un petit message sympathique aux dirigeants de West Ham… Mais je considère aussi qu’ils peuvent remercier la Ligue 1 qui forme des talents. Ils ont plus de la moitié de leurs titulaires venus du Championnat de France (Alphonse Aréola, Thilo Kehrer, Kurt Zouma, Nayef Aguerd, Lucas Paqueta et Saïd Benrahma ont démarré jeudi). C’est un clin d’oeil sympa.»

N’oubliant pas, au passage, de féliciter le parcours des clubs français la saison dernière, l’ancien dirigeant de l’OM a, cependant, axé son discours sur les conséquences positives et l’importance de conserver cette cinquième place, notamment sur le plan économique. «Avoir une place supplémentaire en Ligue des champions, c’est clé. Cela va permettre d’avoir plus de ressources UEFA pour nos clubs, plus de visibilité pour nos marques, et donc une meilleure notoriété à l’international sous réserve que nos clubs performent On crée mécaniquement un cercle vertueux au niveau économique. Cette plus forte présence en Europe va aussi, de notre point de vue, permettre d’attirer des investisseurs étrangers importants pour renforcer la structure de nos clubs». Architecte de ce renouveau attendu sur la scène européenne, Labrune en a également profité pour lancer un sérieux avertissement aux clubs français.

La mise en garde musclée de Vincent Labrune !

«La saison prochaine, il faudra que nos clubs soient bons pour conserver cette cinquième place en 2025-2026. Mais avec six ou sept clubs, c’est plus facile de rester dans le top 5. Avec seulement cinq équipes, elles auraient forcément dû aller très loin. Cela laissait peu de place à l’aléa». Regrettant une vision très franco-française depuis une quinzaine d’années, sans culture européenne, le dirigeant de 52 ans pointait ainsi directement le nouveau parcours décevant du PSG en Ligue des Champions (éliminé en 8e de finale face au Bayern Munich) mais également les performances critiquables de l’AS Monaco et du Stade Rennais en Ligue Europa. «Les clubs français ont souvent balayé les enjeux et les perspectives internationales, sans jamais faire des performances européennes une priorité. On paye cela avec des résultats en dents de scie. Pendant un temps, on a été portés par deux clubs très réguliers, le PSG et Lyon».

Avec un changement de distribution acté où les droits internationaux iront désormais à 100 % vers les clubs européens en fonction de leurs performances, les formations françaises devraient, très certainement, revoir certaines priorités. Une tendance à laquelle s’attache plus que jamais Vincent Labrune, désireux de voir la France briller sur la scène européenne. «Les clubs français et leurs investisseurs vont vite comprendre qu’être performants en Coupe d’Europe, ça peut donner des ressources supérieures à celle des droits domestiques», concluait, à ce titre, le natif d’Orléans. À bon entendeur…