Frank Etouga Mbella commence à avoir la cote

Alors que la saison 2021-2022 n'est toujours pas terminée, plusieurs clubs travaillent déjà beaucoup en coulisses en vue du mercato estival qui ouvrira ses portes en juin prochain. Comme souvent, les écuries recherchent des perles rares et une se trouve peut-être au Ghana. Attaquant de l'Asante Kotoko, leader de la Premier League ghanéenne (D1), Frank Etouga Mbella est sur un nuage cette saison. Arrivé en octobre dernier, le numéro 11 en est à 14 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres.

Ses statistiques sont impressionnantes et ses performances ne sont donc pas passées inaperçues. Selon nos informations, plusieurs clubs français se sont penchés sur son cas récemment. Le nom du Stade Rennais avait même été évoqué début février dans la presse locale. Mais ce n'est pas tout. Certaines formations en Espagne et Belgique ont aussi son profil en tête. Âgé de 20 ans, le Camerounais n'est qu'au début de sa carrière et avec une telle saison dans les jambes, nul doute que des clubs risquent de se livrer une petite bataille pour le récupérer.