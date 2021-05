Real Madrid : Dani Ceballos annonce la couleur pour son avenir

Dani Ceballos a officialisé son départ d’Arsenal il y a quelques jours à travers un post publié sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain espagnol était prêté par le Real Madrid aux Gunners depuis l’été 2019. Deux ans après, il est désormais temps de revenir dans la capital espagnole, mais pour combien de temps ? L’international espagnol, pas convoqué par Luis Enrique pour jouer l’Euro cet été, cherche désormais à s’installer durablement dans un club qui lui fait confiance, comme il l’a expliqué à Marca.

« Je pense qu'un joueur est à son meilleur niveau quand il est complètement heureux et pour cela il doit être concentré à 100% sur son club. Bien que je me batte pendant la saison pour les objectifs de la saison suivante, à Arsenal j'ai eu l'opportunité de le faire pendant deux ans, je pense que mon temps est venu, de faire le pas ferme pour rester ou partir en prêt. J'ai 24 ans, je suis un très jeune joueur, avec un grand avenir devant moi, et la vérité est que mes attentes sont claires : m'installer dans un club, me sentir important et profiter du football. » Avec le départ de Zidane et l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur le banc, Ceballos aura-t-il une chance de s’imposer au Real ?