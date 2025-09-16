LdC : Medhi Benatia révèle ce qui manque à l’OM

Ce n’était pas forcément prévu et pourtant après ce choc entre le Real Madrid et l’OM, les supporters marseillais peuvent avoir des regrets. Ils ont vu leur équipe résister et même pousser en supériorité numérique. Mais la réalité a rattrapé les Olympiens avec une défaite en fin de rencontre. Apres le match, le directeur sportif Medhi Benatia s’est confié sur ce qu’il manque à cette équipe marseillaise pour passer un palier face aux grosses écuries.

« Pour moi, il manque le fait de jouer ce genre de compétition tous les ans. On m’a reproché de manquer d’ambition au tirage au sort car j’avais dit : une équipe pleine d’humilité et d’ambition. Malheureusement, ça n’a pas raté. Eux, ils jouent tous les ans cette compétition. Et j’ai été voir la Youth League tout à l’heure et c’était la même. On aurait dû gagner mais on a eu une équipe un peu sonnée par l’événement au début. Il faut du temps. Pour moi, je le répète, c’est une anomalie, avec ce stade, ces supporters, de ne pas voir l’OM tous les ans en C1. Il va falloir travailler pour pouvoir venir regarder cette équipe droit dans les yeux dès les premières minutes. »