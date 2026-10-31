Bayern : Max Eberl raconte le recrutement de Michael Olise

Si Harry Kane a obtenu le Ballon d’Or 2026, le Bayern Munich a aussi placé un deuxième joueur dans le top 10 avec Michael Olise, classé 9e. L’ailier français incarne plus que jamais le futur du club bavarois, et enchante tout le monde en Bundesliga, où il avait été élu meilleur joueur la saison passée. Le directeur sportif Max Eberl est revenu sur la genèse de son recrutement, en 2024.

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« Dans le cas de Michael, nous avions l’avantage qu’Oliver Glasner était son entraîneur à Crystal Palace à l’époque, et notre directeur sportif, Christoph Freund, connaît très bien Glasner. Quand un entraîneur dit : “Bien sûr, prenez-le, prenez-le”, on commence à se poser des questions. Mais Glasner a dit : “Il a encore beaucoup à apprendre – et nous avons besoin de lui.” – Cela nous a montré à quel point il tenait Michael en haute estime. Et puis il y a eu les entretiens avec Michael lui-même. Parler foot avec lui est un vrai plaisir. (…) Honnêtement, nous savions que nous signions un excellent ailier gaucher qui correspondait au moule du Bayern. Mais le fait qu’il se révèle aussi exceptionnel… Les frais de transfert étaient prévisibles en raison de la clause libératoire. Son développement est aussi dû à l’environnement et à l’équipe qui l’entoure », a expliqué Max Eberl à Sabener 51. Reste à savoir si le Bayern parviendra à prolonger le contrat de son Français, âgé de 24 ans, qui s’achève en 2029.