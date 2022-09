Mercato : Kylian Mbappé botte en touche sur le projet du PSG

La suite après cette publicité

La fin du mercato du Paris Saint-Germain aurait créé de la tension au sein du club de la capitale notamment à cause de l’incapacité des Rouge et Bleu à recruter Milan Skriniar. Prolongé en mai dernier, Kylian Mbappé avait pourtant reçu l’assurance d’avoir une équipe sacrément renforcée. le Bondynois est-il déçu ?

« Ce n’est ni l’endroit ni le moment et je ne suis pas la personne qui peut répondre à la question. Il faut poser la question aux personnes concernées. On est là pour un match de Ligue des Champions, on va parler de Ligue des Champions », a-t-il déclaré.

