LOSC, France : tout le monde s’arrache Ayyoub Bouaddi !

L’équipe de France est fixée sur son sort pour la Coupe du Monde. Vendredi soir, à Washington, le tirage au sort du Mondial 2026 a eu lieu. Et la formation de Didier Deschamps devra donc défier le Sénégal (16 juin à 21h), le vainqueur du barrage FIFA (Bolivie, Suriname ou Iraq le 22 juin à 23h) et la Norvège (26 juin à 21h). Un groupe assez relevé pour le sélectionneur des Bleus, qui sera à la tête d’une équipe favorite au titre. Pour ça, DD peut compter sur l’un des meilleurs effectifs du monde, avec un vivier sans fin à quasiment tous les postes.

Et justement, Didier Deschamps, même s’il a acté son départ à l’issue de la compétition, a décidé de s’activer pour assurer l’avenir de l’équipe. Selon nos informations, le sélectionneur des Bleus a clairement fait savoir à la pépite lilloise Ayyoub Bouaddi qu’il comptait sur lui à l’avenir. Du haut de ses 18 ans, le jeune milieu, qui vient de prolonger jusqu’en 2029 avec le LOSC, est convoité de longue date par le Maroc, son pays d’origine. Les Lions de l’Atlas avaient même une longueur d’avance il y a quelques mois maintenant.

Les clubs s’arrachent Bouaddi

Pour cause, l’entourage du joueur avait clairement donné des signaux positifs au staff marocain ces derniers mois. Mais l’équipe de France est désireuse de le conserver (il évolue avec les Espoirs pour le moment) et la possibilité de le voir convoqué lors des prochains rassemblements n’est pas à exclure. Au contraire. Il faut dire que Bouaddi fait partie des meilleurs jeunes joueurs du football européen. Le natif de Senlis, né en 2007, est un indéboulonnable de la formation de Bruno Genesio à Lille (19 matches cette saison). Pour combien de temps ?

S’il a récemment prolongé son contrat, Bouaddi est un joueur très convoité sur le marché des transferts. Selon nos indiscrétions, de grosses écuries comme Manchester United, le Real Madrid et l’Inter Milan sont sur le coup tout comme le PSG. Du côté de Doha, on apprécie beaucoup son profil. Mais ce ne sont pas les seuls. Le Bayern Munich, Arsenal et la Juventus ont également avancé leurs pions. Le LOSC n’est pas fermé à une vente, forcément, et attend environ 60 millions pour laisser partir sa pépite. Pour preuve, le président Olivier Létang a déjà missionné quelques agents pour ramener des offres pour le joueur.