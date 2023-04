Manchester City : rien ne va plus pour Aymeric Laporte

La suite après cette publicité

Mais où est donc passé Aymeric Laporte ? Si rassurant et régulier ces dernières années, notamment avec la venue de Ruben Dias, le défenseur central a disparu à Manchester City. Il n’a disputé que 16 matchs toutes compétitions confondues, dont seulement 7 de Premier League, si loin des 44 joués lors de l’exercice 2021/2022. Il a clairement perdu les faveurs de Pep Guardiola et se retrouve loin désormais dans la hiérarchie. À tel point qu’un départ se discute, comme nous le révélions déjà cet hiver.

Outre son coéquipier portugais cité plus haut, Manuel Akandji, John Stones ou encore Nathan Aké lorsque ce dernier n’évolue pas latéral gauche, sont tous passés devant lui. Le gaucher basque doit se contenter de miettes, comme lors du beau succès en FA Cup contre le Burnley de son ancien partenaire en charnière, Vincent Kompany. C’est d’ailleurs sa dernière apparition avec les Cityzens, et ça remonte déjà au 18 mars, il y a presque un mois et il devrait à nouveau tâter du banc ce samedi contre Leicester (18h30).

7 matchs de Premier League joués seulement

Comment en est-on arrivé là ? L’international espagnol est victime de plusieurs éléments. Déjà, il a longtemps été blessé en début de saison. Une opération au genou l’a même inquiété quant à sa participation à la Coupe du Monde au Qatar, mais heureusement pour lui, il est revenu à temps. Si sa place est assurée avec la Roja, ce n’est pas le cas en club. Le train des premiers matchs est parti sans lui et City s’est immédiatement mis à briller.

Difficile alors pour Guardiola de changer son équipe. Surtout que le technicien a fait confiance à sa nouvelle recrue, Manuel Akandji, recruté pour 17,5 M€ en provenance du BvB. Le Suisse ne venait pas être un titulaire en puissance, mais la blessure de Laporte lui a permis de s’imposer et de ne plus perdre sa place. À deux ans de la fin de son contrat, le natif d’Agen devra sans doute changer d’air cet été qu’il veut retrouver du temps de jeu. Il a même été question d’un retour à l’Athletic, son club formateur… Affaire à suivre.