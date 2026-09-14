Le FC Barcelone prépare déjà une grosse vente pour cet hiver

Six victoires en six matchs, avec une moyenne de buts marqués par rencontre supérieure à 4. Autant dire que le FC Barcelone réalise un début de saison parfait. Même s’il faudra tenir sur la durée, et qu’il faudra surtout répondre présent lors des gros rendez-vous de la deuxième partie de saison, la formation entraînée par Hansi Flick cartonne et se positionne clairement comme un candidat à tout gagner cette saison. Porté par un collectif impressionnant et des individualités déjà en forme, ce Barça semble avoir encore franchi un cap par rapport à la saison dernière.

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Mais forcément, au milieu des Lamine Yamal, des Raphinha ou des Pedri, il y a aussi des joueurs dans l’ombre, qui doivent ronger leur frein sur le banc de touche. C’est le cas d’Alejandro Baldé, le latéral gauche. Après une fin de mercato tendue, marquée par des rumeurs de départ et des remontrances publiques d’Hansi Flick, il a fait le choix de rester, et ce alors qu’il savait qu’il partait comme doublure de João Cancelo à gauche.

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Barré par la concurrence

Déterminé à faire changer son entraîneur d’avis, Baldé a cependant vu comment, à la surprise générale, le jeune Xavi Espart s’emparait du rôle de titulaire sur le flanc gauche de la défense, rendant de superbes copies depuis le tout premier match. Il est donc, désormais, le troisième à son poste dans la hiérarchie, et n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison. Une situation difficile pour celui qui, il y a encore peu de temps, était considéré comme un des joueurs avec le plus de potentiel à son poste de la planète.

Comme l’indique Sport, un départ cet hiver est de plus en plus probable. Le média indique que plusieurs gros clubs sont intéressés par le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2028, et avec un prix de départ fixé autour des 40 millions d’euros. C’est le cas de Liverpool, où Andoni Iraola apprécie beaucoup le joueur. Les bonnes relations entre les deux clubs, avec le deal Araujo de cet été notamment, pourraient jouer. Cet été, l’Inter et Manchester United étaient aussi intéressés et pourraient également passer à l’attaque. Jorge Mendes, agent du latéral, est attendu à Barcelone aujourd’hui et pourrait donc déjà discuter d’un départ de son client avec Deco.