CAN 2027 : on connaît la date du tirage des éliminatoires

La CAF procédera au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 le 19 mai au Caire, en Égypte. La cérémonie débutera à 14h, heure française. Le tirage sera diffusé en direct sur CAF TV. Au total, 48 sélections seront réparties en 12 groupes de quatre équipes. Les vainqueurs de groupe ainsi que les trois meilleurs deuxièmes décrocheront directement leur qualification pour la phase finale prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

La suite après cette publicité

Les chapeaux devraient être établis à partir du dernier classement FIFA, avec un premier pot particulièrement relevé composé notamment du Maroc, du Sénégal, du Nigeria, de l’Algérie ou encore de l’Égypte. Le deuxième chapeau pourrait également réserver des affiches corsées avec la présence du Ghana, du Cap-Vert, de la Guinée ou du Gabon. Parmi les équipes attendues dans les pots inférieurs figurent des nations en quête d’un retour sur la scène continentale, comme l’Érythrée, ainsi que des sélections espérant une première qualification historique à une phase finale de CAN, à l’image du Soudan du Sud ou du Lesotho.