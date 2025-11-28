PSG : les confessions de Luis Enrique sur la rechute de Nuno Mendes

Nouvelle rechute dans les rangs parisiens. Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, c’est au tour de Nuno Mendes de mettre, à nouveau, le clignotant. De retour à la compétition après deux semaines d’absence et une blessure au genou, le latéral portugais a, en effet, ressenti une nouvelle douleur. «Victime d’une blessure minime à la cuisse droite lors du match face à Tottenham, Nuno Mendes restera en soins ces prochains jours», indiquait, à ce titre, le PSG ce vendredi.

Sorti à la mi-temps lors de la victoire (5-3) des champions d’Europe face aux Spurs, le numéro 25 manquera donc le déplacement des siens sur le Rocher, ce samedi à 17h dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Un nouveau coup dur pour les Rouge et Bleu, leaders du classement, qui questionne forcément sur la gestion de l’effectif au cours des dernières semaines. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a logiquement été questionné sur le cas de l’international portugais.

Luis Enrique est préoccupé

«Il ne sera pas disponible demain. C’est une préoccupation quand un joueur dit pendant un match qu’il a un petit problème. Il en a parlé à la mi-temps, on a voulu rester calme et tranquille. Si c’était une finale demain, il voudrait jouer mais là, il doit récupérer et voir après une semaine et le match de Monaco s’il sera disponible», s’est finalement contenté de répondre le technicien espagnol, visiblement déterminé à écourter ce point presse.

Fatigué, l’architecte parisien avait d’ailleurs reconnu quelques instants plus tôt que l’enchaînement des matches pesait sur les organismes, que ce soit pour les joueurs mais également pour le staff. «Je ne rigolais pas en disant qu’on avait beaucoup de conférences de presse. Je suis fatigué après les matchs. Pour les joueurs, c’est différent. Les séances d’entraînement entre les matchs c’est surtout la récupération. Jouer tous les trois jours cela veut dire que tu es dans une équipe de très haut niveau». En attendant, le PSG devra faire sans Nuno Mendes pour le choc face à Monaco et espérer que ce dernier revienne, au plus vite et en forme, sur les terrains.