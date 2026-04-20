L’attitude d’Arsenal scandalise la presse, le Bayern Munich dégouté pour Gnabry

Gabriel en prend pour son grade

« Haaland a montré le contraste entre les gagnants et les presque-hommes », voici les termes employés par le Daily Mail pour qualifier la prestation des Gunners, battus sur le terrain (2-1) par Manchester City. Au lendemain de cette défaite qui relance la course au titre, la presse anglaise pointe l’attitude désastreuse des Gunners et vise notamment le défenseur Gabriel. Arsenal a perdu le contrôle à l’image du Brésilien, front contre front avec Erling Haaland, symbole d’une équipe qui avait les cartes en main, mais qui a totalement perdu le fil. Le défenseur brésilien, d’ordinaire si solide, a été coupable sur les deux buts de Manchester City. Trimballé par Rayan Cherki, dominé par Erling Haaland, Gabriel n’est pas vraiment un ange ajoute L’Équipe puisqu’il aurait pu être exclu pour son coup de tête sur le Norvégien.

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Terrible coup dur pour Serge Gnabry

Vainqueur de Stuttgart (4-2) pour officialiser le titre de champion d’Allemagne, le Bayern n’a pas célébré et semble déjà tourné vers le choc face au PSG la semaine prochaine. Une demi-finale de Ligue des Champions à laquelle ne prendra pas part Serge Gnabry en raison d’une blessure à l’entraînement. En effet, l’international allemand s’est déchiré un adducteur. Une absence de trois mois de compétition est évoquée et sauf rebondissement, il sera aussi absent pour la Coupe du Monde cet été. Un coup dur terrible pour la sélection, surtout que Gnabry avait déjà manqué le dernier Euro en raison d’une blessure. « Je suis vraiment désolé pour Serge. C’est une nouvelle particulièrement terrible en fin de saison, avec tant de grands matchs à venir. Nous avons échangé hier soir et je lui ai dit que nous étions tous derrière lui, en équipe nationale aussi. Nous le soutiendrons tous de la meilleure façon possible pour qu’il puisse revenir sur le terrain le plus vite », a déclaré le sélectionneur Julian Nagelsmann.

Le Barça intéresse de gros noms

Éliminé en Ligue des Champions, le leader de la Liga n’en reste pas moins attrayant pour autant et plusieurs joueurs donnent leur priorité au Barça cet été. Parmi eux, on retrouve Julian Alvarez et Alessandro Bastoni. Le défenseur italien a déjà donné son accord au Barça, il souhaite quitter l’Inter Milan et surtout l’Italie où il a vécu une saison compliquée. Pour Alvarez, Barcelone est sa priorité devant le PSG qui pourrait aussi tenter sa chance, tout comme Arsenal. Outre ces deux pistes, un autre nom plus surprenant résonne en Catalogne : Bradley Barcola. L’attaquant du PSG n’a pas encore prolongé son contrat et son agent Moussa Sissoko en profite pour discuter avec certains clubs, dont le Barça, qui fait partie des équipes susceptibles de faire une offre au numéro 29 parisien.