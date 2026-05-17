Paris FC - PSG : les compositions officielles

Ce dimanche soir, place à la 34e et dernière journée de Ligue 1 avec l’affiche entre le Paris FC et le PSG.

La suite après cette publicité

A domicile le Paris FC évoluera dans un systéme en 4-2-3-1 avec Kevin Trapp dans les buts, une défense à quatre composée de Camara, Otavio, Coppola et Chergui. Au milieu, Munetsi et Lees-Melou formeront le double pivot tandis que plus haut, Matondo Ikoné et Simon soutiendront l’attaquant de pointe, Geubbels.

Déjà sacré champion de France, le PSG évoluera dans un 4-3-3 classique. Devant Safonov, Zaïre-Emery, Marquinhos, Zabarnyi et le jeune Lucea formeront la défense. Au milieu, Vitinha, Fabian Ruiz et Beraldo auront la charge de dicter le tempo. Devant, Kvaratskhelia, Barcola et Ousmane Dembélé animeront l’attaque.

La suite après cette publicité

Les compositions :

Paris FC

{"key":"api_embed_match_formation","matchId":"5946964014522360673","position":"home"}