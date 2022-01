Italie : les surprenantes justifications de Roberto Mancini sur le retour de Mario Balotelli

Rappelé par Roberto Mancini après trois ans d'absence avec l'Italie, Mario Balotelli (31 ans) se trouve actuellement, aux côtés des 34 autres joueurs convoqués, en stage au centre national de Coverciano, à Florence. Un rendez-vous prévu par le sélectionneur afin de mobiliser tous les potentiels sélectionnables pour les barrages de la Coupe du monde 2022 prévus fin mars, contre la Macédoine du Nord puis, en cas de victoire, contre le Portugal ou la Turquie. Considérant encore celui qui évolue désormais en Turquie à l'Adana Demirspor (neuf buts et cinq passes décisives en 21 matchs cette saison) comme l'un des meilleurs attaquants du monde, le tacticien de la Nazionale a tenu à justifier la présence de Balotelli avec la Squadra Azzurra.

Non sans humour, Roberto Mancini a ainsi déclaré dans des propos relayés par le Daily Mail : «cela faisait trois ans que je ne lui avais pas parlé. Je l'ai appelé parce qu'il est vieux, il a 31 ans. Peut-être que son esprit est meilleur maintenant. Quand Mario est arrivé à Manchester, il avait un talent incroyable. Il était jeune et avait de grandes qualités. Il s'est toujours bien entraîné. C'est aussi un bon gars». Avant de louer les qualités du sulfureux buteur italien : «sa technique était toujours là. Peut-être qu'il n'a pas toujours eu le bon état d'esprit et cela a eu un impact sur le fait qu'il soit constamment l'un des meilleurs joueurs du monde. Lorsque vous êtes un joueur de ce niveau, vous devez travailler très dur».