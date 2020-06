Barça : les dirigeants soutiennent Quique Setién mais...

Ce matin, on apprenait que les dirigeants barcelonais avaient fait un déplacement au domicile du coach espagnol pour évoquer cette situation compliquée que traverse l'équipe, deuxième à deux points du Real Madrid en Liga. Jusqu'à cinq membres de l'étarr major, parmi lesquels Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal, se seraient déplacés.

Et selon la Cadena COPE, les dirigeants du Barça ont bien soutenu le coach, mais le temps que durera ce soutien n'a pas vraiment été évoqué. Ils ont aussi fait part de leur inquiétude à cause des tensions présentes entre le vestiaire et le staff, avouées par Setién lui-même en conférence de presse. Autant dire que l'ancien du Betis et de Las Palmas n'a plus vraiment droit à l'erreur.