Atlético : l’agent de Julián Álvarez sort du silence sur les rumeurs de départ

Annoncé sur le départ depuis quelques semaines après le début de saison mitigé de l’Atlético de Madrid en Liga (4e au classement), Fernando Hidalgo, l’agent de Julián Álvarez, a tenu à mettre fin aux rumeurs. Ces dernières semaines, plusieurs médias espagnols évoquaient un possible départ de l’international argentin vers le Barça, en raison d’un prétendu malaise du joueur à Madrid. Pourtant, l’ancien attaquant de Manchester City, sous contrat jusqu’en 2030 avec une clause libératoire estimée à près de 500 millions d’euros chez les Colchoneros, a toujours affirmé se sentir parfaitement heureux sous les ordres de Simeone, où il a choisi de s’engager à l’été 2024.

Interrogé par Calciomercato, Fernando Hidalgo a balayé toutes ces spéculations : « rien de ce qui a été écrit n’est vrai, ce ne sont que des spéculations fantaisistes », a-t-il déclaré. L’Atlético souhaiterait même revoir les conditions salariales du joueur pour récompenser son importance croissante dans l’effectif. Álvarez, Champion du Monde 2022 avec l’Albiceleste, devenu une pièce maîtresse du dispositif offensif rojiblanco, reste donc pleinement engagé dans le projet madrilène.