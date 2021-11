Manchester City-PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C'est le choc du Groupe A de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain, deuxième, malgré sa victoire au Parc des Princes face aux Citizens le 28 septembre dernier (2-0), se déplace ce soir à l'Etihad Stadium à l'occasion de la 5e journée, après avoir concédé le nul dans les derniers instants à Leipzig (2-2), et avec l'obligation de l'emporter pour reprendre la première place de la poule avant la dernière journée, et ainsi s'éviter potentiellement un gros morceau en huitièmes.

Une tâche d'autant plus ardue qu'il faudra le faire sans Marco Verratti, touché aux quadriceps, et Georginio Wijnaldum, qui a ressenti une douleur derrière un genou mardi à l'entraînement. Malgré tout, Mauricio Pochettino dispose de son attaque de feu avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, et de sa défense titulaire. Pour le poste de gardien, c'est Keylor Navas qui est préféré à Gianluigi Donnarumma. Du côté de City, privé de Kevin De Bruyne, le système est animé en 4-3-3, avec notamment Oleksandr Zinchenko aligné au milieu.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Gündogan, Rodri, Zinchenko - Mahrez, Silva, Sterling.

PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Paredes, Gueye - Messi, Neymar - Mbappé.

