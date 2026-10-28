La presse mondiale se mêle de la polémique Kylian Mbappé, la vérité sur le drame Kompany

La presse chinoise pas tendre avec Mbappé

On démarre avec L’Equipe et « la polémique insensée » de Kylian Mbappé en Chine. Pertes de sponsors, réaction du gouvernement chinois, bref tout s’est emballé très vite et Kylian Mbappé n’a eu d’autre choix que de réagir et de s’excuser. « Petite vidéo, grosses conséquences », écrit le journal L’Equipe. En Chine, c’est sur la fin de l’article du Hong Kong Economic Journal qu’on constate facilement l’amertume envers Kylian Mbappé, qui est pourtant une personnalité adulée en Chine. « La star du Real Madrid Mbappé l’a traité de « dictateur chinois » avec désinvolture et a immédiatement reçu une leçon sévère et approfondie de la part des responsables et civils chinois ». Et les critiques ne s’arrêtent pas là. « Le boycott n’est pas une explosion émotionnelle passagère, mais un choix collectif de toute la société. Peu importe la notoriété d’un athlète de haut niveau ou d’une célébrité internationale, si ses paroles ou ses actes heurtent la sensibilité du peuple chinois, il devra en assumer les conséquences », écrit de son côté Sina Sports. Évidemment, l’Espagne était aussi obligée de s’en mêler. Le journal AS fait le point sur ce dossier puisque le Real Madrid a pris position. Le Real Madrid refuse de présenter des excuses à la Chine et se détache des propos de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Nouvelles révélations sur le malaise de Kompany

En Allemagne, l’état de santé de Vincent Kompany continue de faire la une du journal Bild. Transporté d’urgence à l’hôpital la semaine dernière après un malaise survenu pendant un entraînement, l’entraîneur du Bayern Munich n’est toujours pas sorti. La presse allemande fait le point sur ce qu’a vécu le coach belge. Bild précise que Kompany a été pris en charge et que des examens ont été effectués, mais que la cause exacte de son malaise n’a pas encore été révélée. Selon BILD, les médecins devraient notamment examiner si le malaise est lié à un problème cardiaque. Le journal évoque également la possibilité de contractions musculaires involontaires, qui pourraient être à l’origine de crampes importantes. L’objectif est de déterminer précisément ce qui s’est passé et d’écarter les causes les plus préoccupantes. À ce stade, aucune explication médicale définitive n’a été communiquée. Le quotidien allemand indique que l’entraîneur pourrait manquer plusieurs jours de travail. Son retour dépendra des résultats des examens médicaux et de son état de santé. Le Bayern espère pouvoir compter à nouveau sur son entraîneur rapidement, mais aucune date précise de reprise n’est confirmée dans cet article.

Incompréhension totale autour de Manchester United

Michael Carrick va rester à son poste et ça illustre le marasme actuel chez les Red Devils. « Theatre of screams », écrit le Daily Mirror. « Michael Carrick a toujours un travail. Pour les prochains jours au moins. Et ce fait en soi pourrait bien être la preuve la plus accablante à ce jour de la façon dont Manchester United est devenu chaotique et risible ces dernières années », ajoute la presse anglaise qui ne comprend toujours pas ce que fait la direction de Manchester United.