Atlético : le pétard de Kang-in Lee pour sa première

Pour sa première apparition officielle avec l’Atlético de Madrid, Kang-In Lee n’a pas tardé à se mettre en évidence. Entré en jeu à la 60e lors de cette 1ère journée de Liga face à Málaga, l’ancien joueur du PSG a immédiatement apporté sa qualité technique et a permis l’ouverture du score madrilène. Un début idéal pour le milieu offensif sud-coréen, qui vient tout juste de rejoindre les Colchoneros cet été.

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🤩 | Lee Kang-In fête ses débuts avec un bijou ! 🚀💎 #LALIGA #AtletiMálaga



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Et quelle manière de lancer son aventure ! Quelques minutes après son entrée, Kang-In Lee s’est joué de deux adversaires avant de déclencher une superbe frappe depuis les abords de la surface, venue se loger dans la lucarne gauche, hors de portée d’Alfonso Herrero. Une première qui ne pouvait guère mieux commencer pour l’ex-Parisien.