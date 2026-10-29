Younès Belhanda : « je joue à l’OL, l’OM et Lille »

Exilé au Qatar depuis janvier dernier, Younès Belhanda poursuit tranquillement sa carrière, après différents passages à Montpellier ou encore à Nice. L’ex-international marocain (33 sélections) estime cependant avoir encore le niveau pour jouer dans le championnat de France, malgré ses 36 ans. « J’ai le niveau pour jouer en Ligue 1, pas pour jouer en Ligue 2 », a-t-il indiqué dans un podcast RMC Sport, lorsqu’il lui a été demandé s’il pourrait revenir dans l’Hexagone, par exemple au MHSC, son club formateur.

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« J’ai essayé de revenir, a-t-il poursuivi. J’étais en fin de contrat et j’ai voulu voir pour démarcher un peu, pour être en Ligue 1. Je n’ai eu aucune offre. Des agents ont essayé de prospecter. Mais je te le dis : en Ligue 1, je joue tous les jours. À Marseille, je joue. À Lyon, je joue. À Lille, je joue… Toutes les équipes. À Marseille, en 10, ils n’ont personne. » Avis aux clubs de l’élite : Belhanda est disponible.