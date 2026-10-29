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Trent Alexander-Arnold ne veut pas quitter le Real Madrid

Par Josué Cassé
1 min.
Trent Alexander-Arnold @Maxppp

Trent Alexander-Arnold ne souhaite pas quitter le Real Madrid malgré son temps de jeu limité. Selon les dernières informations de Marca, l’international anglais (36 sélections) serait désormais le troisième choix au poste de latéral droit, derrière Denzel Dumfries et Federico Valverde. Une situation délicate pour l’ancien joueur de Liverpool, qui peine à s’imposer dans la hiérarchie madrilène.

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Malgré ce manque de temps de jeu, le défenseur ne serait pas enclin à faire ses valises. Plusieurs clubs, à commencer par Liverpool, commenceraient toutefois à se renseigner sur sa situation en vue du mercato hivernal. Reste à savoir si l’intérêt de ces prétendants et son rôle au Real Madrid pourraient faire évoluer sa position dans les prochains mois.

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