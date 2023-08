Montpellier annonce le décès d’un ancien jeune de son centre de formation

Triste nouvelle qui nous vient de Montpellier. Ancien jeune gardien du centre de formation du club héraultais, Mickaël Virad avait été victime en février 2019 d’un arrêt cardiaque qui l’avait laissé dans un état végétatif. Malheureusement, la situation ne s’est pas améliorée 4 ans après et le jeune homme de 20 ans est décédé.

«Le MHSC a eu la tristesse d’apprendre la perte de l’un de ses anciens jeunes joueurs du Centre de Formation, Mickaël Virad. Nos pensées vont vers ses parents et sa soeur Leïla, vers sa famille et ses amis, ses anciens coéquipiers et entraîneurs» a annoncé Montpellier dans un communiqué.