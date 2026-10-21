Javier Tebas reconnaît enfin les progrès financiers du PSG

C’est un changement de ton inattendu de la part de Javier Tebas. Habitué à fustiger le Paris Saint-Germain et son modèle économique depuis plusieurs années, le président de la Liga a cette fois adressé des compliments au club de la capitale. Présent à Monaco à l’occasion du Sportel, un événement consacré à l’industrie du sport, le dirigeant espagnol a été interrogé par L’Équipe sur l’évolution du PSG, qu’il avait si souvent attaqué concernant ses dépenses et son fonctionnement. Tebas reconnaît aujourd’hui des progrès majeurs dans la gestion parisienne : « Leurs revenus et leurs dépenses sont désormais bien plus équilibrés, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ils sont enfin sur la bonne voie, celle que nous espérions », a-t-il déclaré. Des propos surprenants de la part d’un homme qui s’était longtemps montré virulent envers les investissements réalisés par les propriétaires qataris.

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Pour autant, Javier Tebas ne donne pas un blanc-seing aux dirigeants parisiens. S’il félicite cette évolution, le président de la Liga souhaite que le club français maintienne cette nouvelle discipline sur le long terme : « Je souhaite que le PSG continue sur cette lancée sans que la situation dégénère à nouveau », a-t-il ajouté. Ces déclarations marquent néanmoins un tournant dans les relations entre le dirigeant et le champion de France, souvent au centre de ses critiques sur le respect des règles économiques du football européen. Longtemps pointé du doigt pour son modèle déséquilibré, le PSG semble enfin répondre aux exigences du patron du championnat espagnol.