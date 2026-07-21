Mercato : le cas Rodri met le feu au Real Madrid

À 30 ans, Rodri pourrait bien profiter de l’effet Coupe du Monde. Et ce n’était pas gagné d’avance ! Cette saison, le milieu de terrain espagnol de Manchester City a vécu un exercice 2025/2026 compliqué. Revenu d’une grave blessure au genou, Rodri a connu un retour difficile puisque des blessures aux ischios et à l’aine l’ont mis sur la touche durant plusieurs mois. Il n’a d’ailleurs participé qu’à un des six derniers matches de la saison des Skyblues avant de rejoindre la sélection espagnole en vue de la Coupe du Monde.

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Luis de la Fuente lui a maintenu sa confiance et le patron de la Roja a bien eu raison. Rodri a soulevé la deuxième Coupe du Monde de l’Espagne et a même été élu meilleur joueur du tournoi. Une fin de saison qui tranche singulièrement avec son année en Angleterre… et qui pourrait bien avoir des conséquences sur son avenir. Avec le départ de Pep Guardiola, Rodri faisait déjà partie des joueurs annoncés sur le départ. Les médias espagnols assuraient même que City avait proposé son milieu (dont le contrat court jusqu’en 2027) au Real Madrid. En vain.

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Madrid continue à faire la sourde oreille

Depuis, le principal intéressé avait botté en touche sur les rumeurs concernant son futur. « Je vais être sincère. Je suis resté assez éloigné de tout ça. Bien sûr, certaines informations finissent par vous parvenir, mais je ne sais pas vraiment d’où elles viennent. Je comprends que cela fasse partie du jeu. Nous savons que nos noms circulent dans les médias et nous l’acceptons. Je ne réfléchis pas à cela et je ne prends aucune décision pour le moment », avait indiqué le Ballon d’Or 2024 durant la Coupe du Monde.

Aujourd’hui, la donne a changé. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid est sous une « pression totale » dans ce dossier. En clair, à l’heure où toute l’Espagne vient de célébrer le retour de leurs héros à Madrid, tous les supporters merengues demandent à Florentino Pérez de recruter un Rodri plus que jamais désireux de rentrer au pays et de signer pour la Casa Blanca. Sauf que le journal espagnol assure que la direction merengue (et notamment Pérez) n’envisage toujours pas de le recruter. Un positionnement qui fait polémique à l’heure où beaucoup d’amoureux de la Casa Blanca ne comprennent pas le choix de snober le chef d’orchestre de l’équipe championne du monde, mais de prolonger jusqu’en 2031 un Aurélien Tchouameni très discret durant le Mondial et pas vraiment perçu comme le métronome de l’entrejeu madrilène.