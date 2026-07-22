David Beckham a gagné une fortune pendant la Coupe du Monde 2026

David Beckham n’a pas seulement brillé en tribunes pendant la Coupe du Monde 2026. Selon des estimations d’analystes de marché rapporté par le Daily Mirror, l’ancienne gloire de Manchester United aurait généré près de 19 millions de livres sterling de revenus grâce à ses différents partenariats commerciaux durant le tournoi. Une somme qui lui permet de devancer des célébrités mondiales comme Shakira (15 millions de livres) et Justin Bieber (12 millions), tous deux présents lors des festivités de la compétition.

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Omniprésent à travers des campagnes publicitaires pour McDonald’s, Walkers ou encore Stella Artois, Beckham a une nouvelle fois démontré la puissance de sa marque, notamment aux États-Unis où il est copropriétaire de l’Inter Miami. Ses revenus liés au Mondial dépassent même les primes totales touchées par les joueurs de l’équipe d’Angleterre pour leur troisième place. « Les marques internationales estiment clairement que son nom, sa présence sur les réseaux sociaux et sa notoriété mondiale conservent une valeur marketing considérable », a expliqué l’expert en image Nick Ede.