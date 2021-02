AC Milan : vers une prolongation pour Zlatan Ibrahimovic ?

À presque 40 ans, Zlatan Ibrahimovic n’a rien perdu de sa superbe. Preuve en est encore cette saison puisqu’il a inscrit 14 buts en seulement 12 matches de Serie A. Des performances qui poussent l’AC Milan à prolonger le contrat de son joueur qui expire en juin prochain.

L’âge ne semble avoir aucun effet sur Zlatan et les défenses du championnat italien s’en rendent compte match après match. Chez les Rossoneri, il n’y a plus de doute, l’ancien attaquant du PSG doit continuer l’aventure à Milan. Interrogé au micro de Sport Illustrated, Ivan Gazidis, directeur général du club, est admiratif du géant Suédois. « Si physiquement, il réussit et continue à être comme ça, si sa famille accepte le fait qu'il continue en Italie... Pourquoi ne pas continuer ? Je ne sais pas comment il fait. Il est une exception aux règles. Le désir, la motivation qu'il a sont extraordinaires. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler comme lui. C'est un grand défi pour lui, il marque une tonne de buts et toute l'équipe est avec lui, les jeunes le prennent comme exemple. »