Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec les retours de Rayan Cherki, Randal Kolo Muani et N’Golo Kanté

Avant-dernier test avant le grand saut pour la Coupe du Monde 2026, qui marquera le point final de la glorieuse parenthèse Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France (11 juin au 19 juillet aux États-Unis, le Canada et le Mexique). Sauf tremblement de terre, les Bleus décrocheront leur billet pour le Mondial lors de cette trêve, après avoir repoussé l’échéance le mois dernier suite à leur match nul en Islande (2-2).

Un succès face à l’Ukraine, le 13 novembre au Parc des Princes, leur suffira pour s’assurer la première place du groupe. S’ils ne s’imposent pas, ils devront attendre leur dernier match à Bakou contre l’Azerbaïdjan, trois jours plus tard, pour fêter leur qualification. En vue de ces deux rencontres, Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste de 24 joueurs retenus, qui sera d’ailleurs sa dernière pour cette année 2025.

Cherki de retour

Conforme aux attentes, Mike Maignan sera épaulé par Lucas Chevalier et Brice Samba dans les buts. Dans l’axe, le quatuor William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, et Lucas Hernandez est reconduit par Deschamps. Pas de surprise à droite, où Jules Koundé et Malo Gusto ont pris une sérieuse option sur Jonathan Clauss. À gauche, Lucas Digne et Theo Hernandez confirment aussi leur avance sur la concurrence. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni, blessé de dernière minute, et Adrien Rabiot, également touché, sont forfaits. Eduardo Camavinga est, lui, bien rappelé.

Manu Koné est aussi là, au même titre que Warren Zaïre-Emery, de retour après être repassé par la case Espoirs en octobre. N’Golo Kanté est également de la partie. Devant, DD pourra compter sur Kylian Mbappé, phénoménal depuis le début de saison, Michael Olise, ou encore Hugo Ekitike. Rayan Cherki et Bradley Barcola sont également de retour après leurs forfaits lors du dernier rassemblement, comme Randal Kolo Muani, absent depuis juin et son été agité. Les absences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram, trop court, ont permis de rouvrir la porte de la sélection à Jean-Philippe Mateta. Florian Thauvin et Kingsley Coman, eux sont en revanche absents.

La liste complète :

Gardiens: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais)

Défenseurs : Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Malo Gusto (Chelsea), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain)

Milieux : Manu Koné (AS Roma), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG), Michael Olise (Bayern Munich), N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

Attaquants: Kylian Mbappé (Real Madrid), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Maghnes Akliouche (Monaco), Hugo Ekitike (Liverpool), Rayan Cherki (Manchester City), Randal Kolo Muani (Tottenham), Christopher Nkunku (AC Milan), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)