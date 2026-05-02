OM : les mots forts de Bouna Sarr sur Dimitri Payet

L’ancien latéral droit de l’OM, Bouna Sarr, s’est confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Et il a évoqué les joueurs qui l’ont le plus marqué au quotidien. Malgré les séances partagées avec des références mondiales comme Thomas Müller, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Kingsley Coman ou encore Harry Kane, c’est Dimitri Payet qui l’a le plus impressionné. « Le joueur qui m’a le plus impressionné à l’entraînement ? Dimitri Payet, qui avait largement le niveau technique pour évoluer au Bayern Munich ou au Real Madrid. C’est vraiment dommage qu’il n’ait jamais joué dans un tel club, car il avait tout : la qualité des contrôles, le timing de ses passes, la façon dont il caressait le ballon, sa qualité de frappe… Il avait tout du très grand joueur », a-t-il confié.

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Il a aussi ajouté son admiration pour la précision du Réunionnais : « quand il arrivait à mettre le ballon en profondeur avec une grande précision alors qu’il regardait à l’opposé, c’était fantastique. » Désormais de nouveau joueur du FC Metz, le défenseur sénégalais a également évoqué le joueur avec lequel il aurait rêvé de partager une séance d’entraînement. « Le joueur avec qui j’aurais aimé m’entraîner ? Neymar, car vu ce qu’il est capable de réaliser en match, je n’ose même pas imaginer ce qu’il peut accomplir à l’entraînement. Cela doit procurer un kif total », a-t-il conclu, admiratif du niveau technique et de la créativité du Brésilien.