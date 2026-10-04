Manchester City : Iliman Ndiaye évoque un improbable retour à l’OM

Iliman Ndiaye, qui a rejoint Manchester City cet été et a depuis franchi un cap important, n’a pas fermé la porte à un éventuel retour à l’Olympique de Marseille. Interrogé sur les chants des supporters marseillais qui réclament son retour, l’ancien joueur de l’OM s’est montré plutôt énigmatique, comme le rapporte La Provence.

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« Les cris des supporters qui me demandent de revenir à l’OM ? Ça fait plaisir. Je ne pense pas que l’histoire soit finie mais bon on verra… Je dis ça comme ça, je sais jamais où ça va me mener, en tout cas on verra bien », a déclaré Iliman Ndiaye, actuellement avec le Sénégal sous Patrick Vieira. Une sortie qui laisse donc planer le doute sur un possible retour à Marseille, même si une telle opération paraît aujourd’hui très compliquée compte tenu de la situation financière du club.