Real Madrid : Toni Kroos intègre le groupe pour affronter Liverpool

Alors que le Real Madrid se déplace en Angleterre pour affronter Liverpool du côté d’Anfield ce mardi soir, pour le compte des huitièmes de finale allers de la Ligue des Champions, les tenants du titre viennent d’officialiser une nouvelle qui devrait ravir les nombreux supporters de la Casa Blanca. En effet, un joueur, et pas des moindres, sera bel et bien présent finalement pour affronter les Reds.

On pensait que les joueurs de Carlo Ancelotti arriveraient amoindris à Liverpool à cause des nombreux absents de taille que comptaient le groupe madrilène à l’image des forfaits d’Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy et Toni Kroos. Mais à quelques heures d’affronter les Reds dans leur antre, les Madrilènes ont finalement intégré le Champion du Monde 2014 au groupe qui ira défier le club de la Mersey. Néanmoins, l’Allemand devrait débuter la rencontre sur le banc des remplaçants.

