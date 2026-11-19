C’est une des sensations du moment, en Italie, mais aussi en Europe et à travers le monde. Au point où dans son pays, en Argentine, on l’estime capable de récupérer le flambeau de Lionel Messi et devenir le nouveau leader de l’Albiceleste. Il faut dire que Nico Paz affiche un niveau stratosphérique avec le FC Côme. Un talent clairement extraordinaire, et surtout, une élégance balle au pied que très peu de joueurs peuvent se targuer d’afficher. Le natif de Tenerife (Espagne) est le présent et l’avenir du football.

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Et même si beaucoup l’ont oublié, Nico Paz est un pur produit… du Real Madrid. Formé chez les Merengues, il avait fait le choix de partir à l’été 2025. Lors du mercato estival 2026, dans une opération visant à renflouer les caisses, le Real Madrid a exercé son option de rachat de 9 millions d’euros, avant de le revendre pour 60 millions d’euros à l’écurie italienne. L’été prochain, les Merengues pourront encore le faire revenir contre un montant de 80 millions d’euros. Et clairement, tout indique qu’à Madrid, personne ne sait vraiment quoi faire…

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C’est très flou

Dans un contexte normal, le Real Madrid, comme n’importe quel autre club de la planète, n’aurait aucune hésitation et s’apprêterait déjà à le faire revenir pour le conserver dans son effectif. Seulement, les Madrilènes ont un petit problème : les postes et les rôles où pourrait évoluer Paz du côté du Bernabéu sont déjà bien occupés, par Jude Bellingham et par Arda Güler. Pour beaucoup de supporters et de journalistes, l’Argentin, aussi bon soit-il n’a pas vraiment sa place. Et le Real Madrid n’en aurait donc pas forcément besoin. « La prolongation de Güler est pour montrer au joueur qu’il est important, mais aussi, pour dire à Nico Paz que ce poste au Real Madrid a déjà un propriétaire », a par exemple expliqué Raul Varela sur Radio Marca.

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Clairement, ce qui ressort, c’est que le Real Madrid ne sait pas quoi faire. La preuve, les informations qui sortent sont contradictoires. Mundo Deportivo et Libertad Digital indiquent ce jeudi que le club compte sur lui pour la saison à venir, alors que d’autres expliquaient que Mourinho n’est pas forcément séduit et que Paz n’est pas une priorité. Puis, il faut aussi connaître les intentions du joueur, convoité par d’autres grosses écuries. Plusieurs médias expliquent, logiquement, qu’il n’a pas envie de jouer les seconds rôles, et qu’il ne reviendrait au Real Madrid que pour avoir un rôle important. Cas de figure similaire pour son coéquipier et également ex-Madrilène Jacobo Ramon par ailleurs. Quoi qu’il en soit, le téléphone de son agent risque de sonner beaucoup ces prochains mois puisque Manchester United serait déjà sur le coup…