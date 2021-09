Youth League : Salzbourg sans pitié avec Lille

Après une victoire initiale 2-0 contre Wolfsbourg, Lille se déplaçait sur la pelouse du Red Bull Salzbourg pour le compte de la 2e journée de Youth League. Les jeunes autrichiens s'étaient inclinés contre le Séville FC et avaient à cœur de se rattraper. Cela a très bien débuté puisque Roko Simic a ouvert le score avant la pause sur penalty (32e). Au retour des vestiaires, l'attaquant croate y est allé d'un second but (49e) tandis que Dijon Kameri a alourdi le score (65e). En fin de match, Lille a sauvé l'honneur via Said Yakine (89e). Une victoire 3-1 pour Salzbourg qui revient à hauteur des Dogues en attendant le match de Séville et Wolfsbourg à 16h.

Dans le même temps, Villarreal a largement dominé Manchester United avec des réalisations de Torrents (5e), Pascual (22e), Jacquemin (28e) et Alonso (45e +2) en première période. Fernandez a sauvé l'honneur (72e) pour les Reds Devils lors d'une lourde défaite 4-1. Les Anglais se font rejoindre au classement par l'Atalanta qui a gagné largement 3-0 contre les Young Boys. Enfin, le Zenit a dominé sur le fil Malmö (3-2).