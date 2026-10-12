OM : ça chauffe sérieusement pour Igor Paixão

L’OM s’est offert un peu d’air en s’imposant sur la pelouse de Troyes (0-2), ce dimanche, lors de la 6e journée de Ligue 1. Mais malgré ce succès précieux, une scène a attiré l’attention en fin de rencontre : Igor Paixão n’a visiblement pas apprécié d’être remplacé à la 87e minute par Faris Moumbagna. Visage fermé, l’ailier brésilien a tapé dans la main de son suppléant avant de snober celle de Bruno Genesio, qui a tenté de le retenir par le bras. Un épisode qui intervient dans un contexte tendu autour du Brésilien, dont le dossier avait déjà crispé les relations l’été dernier.

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Le président de l’OM, Stéphane Richard, avait d’ailleurs reconnu que les discussions estivales avaient approché d’un point de rupture, alors qu’Igor Paixão était sur le point de rejoindre Sunderland. « Dans nos échanges au quotidien durant le mercato, j’ai quand même senti qu’on approchait d’un point qui pouvait être difficile. On n’était pas loin du point de rupture », avait-il expliqué. Après la rencontre face à Troyes, le technicien a lui-même tenu à dédramatiser l’attitude de l’Auriverde.

Bruno Genesio a préféré calmer le jeu

« Pour moi, c’est rien, ça peut arriver. Il était peut-être frustré de sortir, peut-être frustré de son match, je peux le comprendre. Il sait qu’il peut compter sur moi, il sait qu’on a fait beaucoup de choses pour qu’il reste », a expliqué Genesio en conférence de presse. Mais le début de saison de l’ailier brésilien est loin de répondre aux attentes. Malgré la victoire de l’OM à Troyes, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam n’a toujours pas inscrit le moindre but depuis le début de l’exercice et n’a plus été décisif depuis la première journée. Une période délicate pour le joueur, qui peine à retrouver son meilleur niveau et dont la frustration s’est manifestée au moment de quitter la pelouse.

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Il a d’ailleurs écopé de la note de 4/10 de la part de notre rédaction, en raison de son « manque de justesse dans le dernier geste ». La Provence est allée encore plus loin en lui attribuant la note de 2/10 : « Mais où est passé Igor Paixão ? Il n’était pas sur la pelouse de l’Aube en tout cas. Le Brésilien a semblé errer comme une âme en peine durant 90 minutes. » Les Marseillais vont désormais devoir confirmer ce résultat positif, avec la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa jeudi, avant un déplacement à Angers dimanche prochain. Dans ce calendrier chargé, Genesio espère également relancer Paixão, dont le retour en forme pourrait offrir une solution offensive supplémentaire à son équipe.