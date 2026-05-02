Ligue 1 : le gros coup de Monaco à Metz, condamné à la relégation

La défaite de l’OM un peu plus tôt à Nantes (3-0) pouvait profiter à ses concurrents les plus directs. On pense en premier lieu à Monaco, deux points derrière les Olympiens avant le coup d’envoi de son 32e match à Metz, lanterne rouge. Il fallait absolument une victoire pour les joueurs de Sébastien Pocognoli, après un insuffisant bilan de 2 points pris sur les 3 derniers matchs. L’entraîneur belge réservait un changement majeur dans son onze de départ avec la titularisation de Paul Pogba, la première en Ligue 1 pour le champion du monde, et la première tout court dans sa carrière depuis mai 2023. Il accompagnait Camara dans l’entrejeu, et le duo Akliouche-Golovin en soutien de Balogun.

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L’ASM a eu du mal à se mettre en évidence dans un stade Saint-Symphorien déjà préparé à une descente en Ligue 2. On avait surtout droit à beaucoup de duels dans cette rencontre aux nombreux enjeux, autant en haut qu’en bas du classement. À l’image de cette première période, Pogba démarrait timidement, un peu emprunté, mais présent dans le combat et auteur d’une frappe un peu faiblarde (19e). Au milieu de cette bataille, Akliouche faisait vivre le premier frisson du match avec cette situation où il peut mieux faire plutôt que de flirter avec le poteau (27e). Kvilitaia répondait dans la foulée d’une tête dangereuse sur ce centre de Hein (28e).

Metz a tout donné, Monaco se donne le droit d’espérer

Ce spectacle trop pauvre pour lancer cette rencontre retombait vite dans un rapport de duels. Les joueurs offensifs avaient beaucoup de mal à se mettre en évidence, à l’image de cet enchaînement trop compliqué de Golovin dans la surface (40e). Les choses se sont rapidement décantées au retour des vestiaires. Le coup-franc de Hein est déposé sur la tête croisée de Deminguet, ne laissant aucune chance à Hradecky d’intervenir (1-0, 49e). Les Grenats mettaient au moins les ingrédients nécessaires pour gagner le match, condition sine qua non pour ne pas être officiellement relégués. Monaco ne pouvait pas rester sans rien faire. Les sorties de Pogba, Adingra et Camara à la place de Bamba, Fati et Coulibaly offraient une nouvelle énergie.

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Les Asémistes ont immédiatement égalisé (1-1, 61e) grâce à leur machine à but, Folarin Balogun, auteur de sa 9e réalisation sur ses 10 derniers matchs de Ligue 1. Toutes les deux dans le besoin de l’emporter, les deux équipes se livraient une dernière demi-heure intense. Metz a pensé obtenir un penalty après cet accrochage de Kehrer sur Kvilitaia (71e), en vain. La tête de Hein, elle, échouait sur le poteau (79e), quand Yegbe effectuait un sauvetage énorme dans sa surface (82e). Un centre de Hein aurait pu offrir un dernier éclair mais c’est finalement Fati, sur ce service en une touche Caio Henrique, qui a donné la victoire à Monaco (1-2, 90e+1) et toutes les raisons d’espérer une qualification en C1. Le club de la Principauté revient à trois longueurs du podium alors que les Mosellans retrouveront la Ligue 2 l’an prochain.