Lens - Rennes : les compositions officielles

Lens accueille Rennes ce samedi à 17h pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement deuxièmes avec deux points de retard sur le PSG, leader, les hommes de Pierre Sage essayeront de l’emporter pour reprendre la tête du championnat en attendant le classique. De leur côté, les Rennais sont sous pression avec trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Pour ce match, le technicien de Lens a aligné un 3-4-2-1 avec Edouard en pointe épaulé par Thauvin et Saïd. Sangaré et Thomasson sont titulaires dans l’entrejeu avec Aguilar et Udol comme pistons. Du côté de Rennes, Jacquet occupe la défense centrale avec Aït-Boudlal et Rouault. Embolo, Nordin, et Lepaul sont titulaires dans une attaque à trois.

Les compositions officielles :

Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard.

Rennes : Silistrie – Aït-Boudlal, Jacquet, Rouault – Szymanski, Camara, Rongier, Al-Tamari – Nordin, Embolo, Lepaul.