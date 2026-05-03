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Ligue des Champions

Real Madrid : Eduardo Camavinga a été obligé de couper ses réseaux sociaux

Par Samuel Zemour
1 min.
Eduardo Camavinga @Maxppp

Sous le feu des critiques suite à l’élimination du Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (6-4 score cumulé), où il a notamment été expulsé pour deux cartons jaunes évitables, Eduardo Camavinga (23 ans) a avoué avoir mal vécu cette situation et a été obligé de couper tous ses réseaux sociaux pour éviter de sombrer mentalement.

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«C’est un incident qui m’a touché. Je ne m’y attendais pas du tout. Cela fait partie de la carrière d’un footballeur, mais j’ai tout coupé après ça. On est mieux sans les réseaux sociaux, c’était la bonne chose à faire. Le football est ingrat, on oublie dix bons matchs sur une action comme ça. Le vestiaire m’a soutenu, m’a dit que c’était une erreur arbitrale», a-t-il expliqué sur Canal+.

Pub. le - MAJ le
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