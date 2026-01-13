Le Barça a supprimé les publications de l’officialisation du prêt de Cancelo

João Cancelo est enfin de retour à Barcelone… ou presque. En effet, le club catalan a officialisé le retour en prêt du latéral portugais, avant de subitement supprimer l’annonce de ses réseaux sociaux. Selon des sources du club blaugrana interrogées par Sport, Al-Hilal réclame un document de dernière minute. Le quotidien ibérique rapporte également que la direction barcelonaise a répondu à la requête du club saoudien, et attend désormais une réponse.

Prêté au FC Barcelone entre septembre 2023 et juin 2024, Cancelo avait disputé 42 rencontres sous les ordres de Xavi (3322 minutes jouées). Indésirable à Manchester City, il avait ensuite quitté l’Europe pour rejoindre la Saudi Pro League et Al-Hilal en août 2024, contre 25 millions d’euros. Après un an et demi en Arabie saoudite, l’ancien joueur de la Juventus et de l’Inter Milan avait fait part de son envie de revenir dans le Vieux Continent. Un temps annoncé à l’Inter, il a toujours clamé son amour pour le Barça.