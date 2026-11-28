Lens : Florian Sotoca très soulagé après la victoire contre Angers
Après plusieurs semaines difficiles, le RC Lens a enfin retrouvé le chemin de la victoire à Angers (2-5). Les Sang et Or n’avaient plus gagné depuis le 24 octobre dernier face au Paris FC et ont mis fin à cette série négative contre Angers, au terme d’une rencontre spectaculaire. Au micro de Ligue 1+ après le match, Florian Sotoca a souligné l’importance de ce succès : «c’est une victoire très importante après de nombreuses défaites. On a su réagir, ce n’était pas très simple face à une équipe qui joue le maintien»
«Le deuxième but nous fait mal et on a réagi ensuite. C’est mérité. Cela prouve l’état d’esprit, qu’on ne lâche rien. On bosse fort et on n’a gagné qu’un match, mais on veut entamer une série», a-t-il ajouté. Un discours qui témoigne de l’ambition des Artésiens de s’appuyer sur ce succès pour relancer leur dynamique avec leur nouveau coach Didier Digard.
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