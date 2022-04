RB Leipzig : on sait où jouera Christopher Nkunku la saison prochaine

La suite après cette publicité

C'est clairement un des joueurs du moment en Bundesliga. Auteur de prestations impressionnantes, le joueur formé au Paris Saint-Germain est en plus sur une dynamique exceptionnelle, étant décisif à pratiquement tous les matchs de son équipe. Il affiche 17 buts et 13 passes décisives au compteur en 30 rencontres de Bundesliga, et attire logiquement les regards de clubs un peu plus huppés.

Le néo-international tricolore est notamment suivi par... Paris, qui souhaite l'associer à Kylian Mbappé comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato. Un montant de 70 millions d'euros était évoqué, et le PSG était prêt à s'aligner dessus. En Italie, on a également parlé de l'AC Milan. Mais il n'en sera rien...

Il ne bougera pas

Le boss du club sponsorisé par la célèbre boisson énergétique, Oliver Mintzlaff, a été très clair à ce sujet lors d'un entretien accordé à la chaîne allemande ARD : « je l'ai dit à plusieurs reprises et j'aime le dire ici : Nkunku sera encore notre joueur la saison prochaine ». Le message est clair, l'écurie de Bundesliga n'a aucune intention de se séparer de l'un de ses tout meilleurs joueurs.

« Il a eu une progression incroyable, ce qui me rend très heureux pour lui. Il a également été l’un des meilleurs joueurs de la première moitié de la saison, même s’il est bien connu que cela s’est très mal passé pour nous (élimination en poules de Ligue des Champions notamment, NDLR) », a ajouté Mintzlaff. Le PSG devra donc se tourner vers d'autres pistes pour renforcer son secteur offensif...