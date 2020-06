Premier League : tous les feux sont au vert pour la reprise

Le grand retour de la Premier League aura lieu mercredi prochain, trois mois après la suspension de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus. Plus que six jours à attendre pour les fans et ce jeudi, une bonne nouvelle a été annoncée en vue du retour du football. Comme le rapporte Sky Sports, le protocole sanitaire qui sera appliqué pendant les rencontres a été approuvé par les vingt formations du championnat.

Les clubs ont voté ce jeudi et se sont mis d'accord notamment sur le personnel autorisé à se trouver dans le stade pendant les rencontres. On apprend que 300 personnes seront autorisées à se trouver sur place. Un nombre qui comprend les joueurs, les médias ou encore les personnels des contrôles d'antidopage. Concernant les équipes, ce sont 20 joueurs, 12 membres du staff et 5 membres du « personnel essentiel » qui auront accès aux « zones rouges », c'est-à-dire aux abords du terrain.