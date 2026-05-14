Liga : le Real Madrid s’offre le Real Oviedo et rebondit après plusieurs jours compliqués

Assuré d’être deuxième de Liga, le Real Madrid défiait ce jeudi une équipe du Real Oviedo déjà reléguée. Le club merengue qui restait sur une défaite lors du Clàsico contre le FC Barcelone (2-0) voulait rebondir, surtout dans un contexte compliqué. Entre un Kylian Mbappé particulièrement critiqué, la bagarre opposant Federico Valverde à Aurélien Tchouaméni ou encore la sortie médiatique controversée de Florentino Pérez, c’était le moment de remettre le football au milieu du terrain. Pour ce match, Alvaro Arbeloa optait pour un 4-4-2 avec Thibaut Courtois dans les buts derrière Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, David Alaba et Alvaro Carreras. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni formaient le double pivot avec Franco Mastantuono et Brahim Diaz sur les ailes. Enfin, Gonzalo Garcia et Vinicius Junior formaient le duo d’attaque.

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Voulant dicter son tempo, le Real Madrid prenait vite le contrôle du ballon et utilisait bien les couloirs avec notamment un Trent Alexander-Arnold disponible. Mais c’est sur la gauche qu’arrivait la première situation avec un débordement de Gonzalo Garcia qui servait en retrait Franco Mastantuono dont la frappe était repoussée par Aarón Escandell (6e). Les Merengues insistaient et suite à un corner côté gauche, Trent Alexander-Arnold était servi en retrait dans la surface et armait une lourde frappe qui fuyait de peu le cadre (21e). Cela se rapprochait pour la Casa Blanca et sur un centre d’Alvaro Carreras repoussé par la défense, Brahim Diaz était à l’affût, mais ça passait au-dessus du cadre (33e).

Gonzalo Garcia et Jude Bellingham ont trouvé la faille

Malmené, le Real Oviedo était néanmoins tout le temps dans son match. Côté gauche, Thiago Fernandez centrait vers le second poteau pour Alberto Reina qui remisait pour Nacho Vidal. Dans les six mètres, il saccageait le mouvement collectif en ratant le cadre à bout portant (38e). Finalement juste avant la pause, le Real Madrid est allé trouver la faille. Récupérant un ballon haut côté gauche, Brahim Diaz trouvait Gonzalo Garcia dans la surface. Ce dernier se retournait et ajustait le gardien sur la droite du but (1-0, 44e). En tête à la pause, le Real Madrid aurait pu concéder un pion peu avant l’heure de jeu, mais Alberto Reina se loupait à son tour à bout portant dans sa reprise (57e).

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Derrière, les Merengues répondaient immédiatement avec Alvaro Carreras, mais il tombait sur Aarón Escandell dans un angle fermé (58e). Mais ce n’était pas terminé pour le Real Oviedo et Nacho Vidal croisait trop son tir sur la gauche alors qu’il était seul (63e). Pour redonner une impulsion offensive, le Real Madrid lançait alors Kylian Mbappé à la 69e minute et il se procurait une première possibilité immédiatement sans trouver le cadre (71e). Puis finalement, les efforts madrilènes allaient être récompensés d’un deuxième but. Servi dans l’axe par Kylian Mbappé, Jude Bellingham percutait à l’entrée de la surface et ajustait le gardien sur la gauche d’une belle frappe (2-0, 81e). En gestion sur la fin de match, le Real Madrid s’impose 2-0 et retrouve le chemin du succès.

Plus tôt dans la soirée, on a eu le droit à deux autres matches de Liga. Valence a reçu le Rayo Vallecano dans un match de milieu de tableau. Finaliste de la Ligue Europa Conference, le club madrilène a marqué en premier par l’intermédiaire de Florian Lejeune (1-0, 20e) alors que Randy Nteka avait manqué un penalty peu avant (8e). Les Murciélagos ont toutefois égalisé via Diego Lopez avant la pause (1-1, 40e). Avec ce match nul 1-1, le Rayo Vallecano est dixième et Valence est onzième. Les deux équipes ne sont pas encore maintenues, mais ça commence à sentir bon. Pour la Real Sociedad (8e) en revanche, c’est bon après un match nul 1-1 contre Girona. Jon Martin (28e) avait ouvert le score, mais Cristhian Stuani a égalisé (66e). Girona se retrouve quinzième avec un point d’avance sur la zone rouge.