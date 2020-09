Mercato : les Oranje mettent le feu au marché

Les Néerlandais ont la cote ! Du sélectionneur aux joueurs, les Oranje animent le mercato d'été 2020. Le 19 août, Ronald Koeman a quitté ses fonctions de sélectionneur national, poste qu'il occupait depuis 2018, pour prendre les commandes du FC Barcelone. Comme lui, plusieurs joueurs des Pays-Bas ont également changé d'air cet été. C'est le cas de Nathan Aké. Le défenseur âgé de 25 ans a dit oui à Pep Guardiola et à Manchester City. Celui qui a déjà joué à Chelsea, Reading, Watford et Bournemouth a été acheté 45 M€.

Le made in Hollande attire cet été

Un prix qui est également celui qu'a déboursé Manchester United pour s'offrir Donny van de Beek. Mercredi, le milieu de terrain de 23 ans a quitté l'Ajax Amsterdam, son club de toujours, pour rejoindre les Red Devils. Son coéquipier Joël Veltman a aussi quitté l'Ajax, son club de coeur, cet été. Le défenseur de 28 ans va aussi évoluer en Premier League, puisqu'il a rejoint Brighton. D'autres éléments hollandais pourraient bien suivre leur exemple à commencer par Jasper Cillessen. Arrivé l'été dernier à Valence, après avoir été la doublure de Marc-André ter Stegen au Barça, le portier de 31 ans sous contrat jusqu'en 2023 serait déjà sur le départ. Son nom circule à Everton mais aussi du coté de l'Ajax Amsterdam, son ancien club.

Auteur d'une belle saison avec l'Atalanta Bergame, Hans Hateboer (26 ans) veut s'en aller comme il l'a confié à Voetbal International. «Je pense que nous avons atteint le maximum possible : un quart de finale de la Ligue des champions. Après tant de temps à Bergame, les résultats sont devenus extraordinaires, mais je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin pour ce cycle, en ce qui me concerne.» Et si finalement il a calmé le jeu, le joueur sous contrat jusqu'en 2022 a quelques prétendants mais aucun ne s'est officiellement manifesté. Quincy Promes (28 ans) a rejoint l'Ajax l'été dernier. Mais il pourrait ne pas aller au bout de son bail qui prend fin en 2024. En effet, Arsenal suivrait de très près son cas. Ryan Babel (33 ans) a des chances de quitter Galatasaray. Son nom été associé à l'OM par le média turc Milliyet. Mais cette piste menant au joueur sous contrat jusqu'en 2022 n'a pas été confirmée.

Wjinaldum et Memphis, un duo au Barça ?

De son côté, Georginio Wijnaldum (29 ans) est à la croisée des chemins. Le milieu de terrain serait la priorité de Ronald Koeman, qui veut le faire venir au Barça. Interrogé à ce sujet, il a confié : «C'est une rumeur, je ne peux rien en dire». Pourtant, le média néerlandais AD assure ce vendredi que le joueur sous contrat jusqu'en 2021 va bien quitter Liverpool, qui devrait accueillir Thiago Alcantara, et rejoindre Barcelone pour un montant compris entre 10 et 3. millions d'euros. Son ami, Memphis Depay (26 ans) en ferait de même. Egalement libre dans un an, le capitaine de l'OL a décliné les propositions de prolongation des Gones. Récemment, il avouait rêver encore et toujours d'un grand club. Même s'il a précisé qu'il était concentré sur Lyon, AD assure qu'il devrait rejoindre les Culés cet été. Il reste à savoir si l'OL lui ouvrira la porte.

Ce qui sera le cas pour Kenny Tete (24 ans). Avec trois latéraux à droite, à savoir Dubois, Rafael et Tete, l'OL cherche à faire partir l'un des deux derniers cités. Récemment, le Spartak Moscou a tenté sa chance avec le Néerlandais à qui il reste une seule année de contrat. Mais il aurait repoussé cette offre. Il a toutefois des chances de quitter la L1. Un championnat où évolue aussi Kevin Strootman (30 ans). Le concernant, l'OM aimerait s'en séparer pour alléger sa masse salariale. L'international hollandais sous contrat jusqu'en juin 2023 touche, en effet, 500 000 euros par mois. Mais les Phocéens galèrent à le faire partir puisqu'on ne peut pas dire que ça se bouscule vraiment au portillon pour le recruter. Alors que les Pays-Bas occupent en force le terrain du mercato, ils seront concentrés ce soir sur le football, eux qui affrontent la Pologne à 20h15 en Ligue des Nations.