Ligue 1 : l’OM craque à Lorient et se met en danger dans la course au podium

Victorieux de Metz lors de la précédente journée, l’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers à Lorient. Pourtant, il y avait un coup à jouer avant les rencontres des autres prétendants au podium, notamment de l’OL, qui se déplacera au PSG dimanche soir. Mais au retour de son stage à Marbella, le club phocéen n’a clairement pas rassuré, en particulier sur le plan défensif, avec une charnière à trois Emerson-Balerdi-Pavard totalement passée à côté face à des Bretons diminués, privés de Kouassi, Talbi et Le Bris.

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D’entrée, les Olympiens ont semblé avoir la tête ailleurs, à l’image de cette première imprécision de Paixão, pas loin de tromper son propre gardien (8e). Pourtant, la domination était bien en faveur des hommes d’Habib Beye, mais le duo Abdelli-Højbjerg ne parvenait pas à faire le lien avec l’attaque phocéenne. Et c’est surtout la défense marseillaise qui a fait défaut, avec une grossière erreur de Pavard et Balerdi dont a profité le duo Dieng-Katseris pour l’ouverture du score, conclue à bout portant par le Grec (1-0, 28e).

L’OM sabordé par sa défense

Inefficaces et plombés par leur défense centrale, les Marseillais sont pourtant revenus avec de meilleures intentions après la pause. Weah a tenté de sonner le réveil avec une frappe contrée par Mvogo (49e), mais les Merlus ont livré une prestation très solide en seconde période. Sur une nouvelle erreur de marquage de Balerdi, Dieng a lobé avec lucidité Rulli pour faire le break face à son ancien club (2-0, 58e), compliquant sérieusement le sprint final de l’OM.

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Lorient aurait même pu aggraver le score, mais Rulli a évité le pire sur une reprise de Pagis (62e). Sans solution et incapable de réagir en fin de rencontre, l’OM concède logiquement cette défaite. Toujours quatrièmes, les Phocéens pourraient toutefois glisser jusqu’à la sixième place à l’issue de la journée, à quatre matches de la fin. De son côté, le FC Lorient retrouve le chemin de la victoire après sa défaite à Lyon et poursuit sa belle saison, remontant à la neuvième place avant d’affronter Strasbourg.