Chelsea - West Ham : Wesley Fofana déjà titulaire !

Arrivé en début de semaine à Chelsea après des semaines de négociations entre les Blues et Leicester, Wesley Fofana est déjà titulaire avec son nouveau club à l'occasion de la réception de West Ham (6e journée de Premier League). Pour son premier match, Thomas Tuchel a décidé de lui faire confiance.

Le jeune français, recruté pour 82 M€ (montant pouvant atteindre entre 90 et 95 M€ en fonction des bonus), intègre une défense à trois en compagnie de Thiago Silva et de Koulibaly. Il faudra qu'il trouve le rythme, lui qui n'a plus joué depuis le 13 août dernier. À noter que dans le camp d'en face, Lucas Paqueta fête sa première titularisation également.

Les compositions officielles :

Chelsea : Mendy - Fofana, Thiago Silva, Koulibaly - James, Gallagher, Loftus-Cheek, Kovacic, Cucurella - Pulisic, Sterling

West Ham : Fabianski - Coufal, Zouma, Kehrer, Emerson - Rice, Soucek - Bowen, Paqueta, Fornals - Antonio